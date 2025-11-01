La zia ferrarese diventa marchio Deco. La città ha celebrato un’altra tradizione gastronomica con il prodotto che entra a pieno titolo tra le eccellenze alimentari del territorio. L’evento si è svolto ieri mattina al Palasimabio in piazza Municipale, nell’ambito del Ferrara Food Festival. La presentazione, promossa dal Comune, è stata introdotta dall’assessore al Commercio Francesco Carità. A seguire gli interventi dei rappresentanti del mondo produttivo, delle associazioni di categoria e della Commissione Deco. Intervenuti, tra gli altri, Massimiliano Urbinati, presidente dell’associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori, Alberto Succi, consigliere nazionale Federcarni, Liborio Trotta della commissione Deco e docente dell’istituto Vergani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il marchio Deco alla zia ferrarese: "Omaggio al valore della tradizione"