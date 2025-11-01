In un momento in cui le piccole e medie imprese italiane faticano a ottenere credito, il magazzino diventa uno strumento che può trasformarsi da zavorra in risorsa. Il recente rapporto della Banca d’Italia segnala che nel secondo semestre del 2024 i prestiti alle imprese italiane sono continuati a diminuire, e per le Pmisi sono registrati nuovi prestiti a breve termine in calo del 2,7% e quelli a medio-lungo termine in diminuzione del 3,5%. In questo contesto, accedere a linee di credito che finanzino il capitale circolante (la liquidità necessaria alla gestione ordinaria di una impresa) è sempre più difficile, nonostante il sistema bancario mantenga una solidità patrimoniale elevata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il magazzino che vale oro: la scommessa del destocking per dare ossigeno alle piccole imprese