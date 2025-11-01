Il dolore, in prima serata, non ha bisogno di spiegazioni. Lo si è visto negli occhi di Milly Carlucci, nella voce che ha tremato senza mai cedere al patetico, nella scelta di parlare al pubblico senza filtri, ricordando il lutto che ha colpito Andrea Delogu, uno dei protagonisti più amati del programma. Lo studio è rimasto in silenzio, senza orchestra, senza scherzi, senza il ritmo allegro che di solito scandisce la gara. Un momento sospeso, fortissimo, destinato a restare nella memoria del pubblico. Va però detto che questo discorso è arrivato con un certo ritardo. La puntata era già iniziata con musica, gara e leggerezza, e solo dopo circa un quarto d’ora la conduttrice ha deciso di fermare la festa per affrontare il tema del lutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il lungo applauso per Andrea Delogu: il tardivo discorso di Milly Carlucci che ha commosso lo studio