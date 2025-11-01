Il libro sull’acquedotto
È stato presentato giovedì sera, nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, il volume ’Acquedotto del Pescara d’Arquata’, promosso da Ciip Spa in occasione del 70° anniversario dell’inaugurazione dell’Acquedotto del Pescara d’Arquata. Un evento carico di significato, che ha ripercorso la lunga storia dell’acqua nel Piceno — dalla nascita del Consorzio nel 1929 fino ai progetti più innovativi legati alla digitalizzazione e al nuovo acquedotto antisismico, capofila in Europa. "Questo libro nasce come un atto di riconoscenza e di responsabilità," ha dichiarato Marco Perosa, presidente di Ciip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
"TRAVOLGO" - PRESENTATO IL LIBRO SULLA STORIA DEL 4° REGGIMENTO CARRI https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/libro-travolgo.aspx - facebook.com Vai su Facebook
«Forse questo è un libro sull'Europa. Mi piacerebbe definirmi uno scrittore europeo, anche se non so se questa categoria esista per davvero». Da martedì in libreria "Nella carne", il nuovo romanzo di David Szalay. L'intervista a cura di @laurapezzino oggi su - X Vai su X