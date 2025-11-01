Il libro sull’acquedotto

È stato presentato giovedì sera, nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, il volume ’Acquedotto del Pescara d’Arquata’, promosso da Ciip Spa in occasione del 70° anniversario dell’inaugurazione dell’Acquedotto del Pescara d’Arquata. Un evento carico di significato, che ha ripercorso la lunga storia dell’acqua nel Piceno — dalla nascita del Consorzio nel 1929 fino ai progetti più innovativi legati alla digitalizzazione e al nuovo acquedotto antisismico, capofila in Europa. "Questo libro nasce come un atto di riconoscenza e di responsabilità," ha dichiarato Marco Perosa, presidente di Ciip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

