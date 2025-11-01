Mercoledì scorso il filosofo e attivista brasiliano Rodrigo Nunes, professore di teoria politica all’Università dell’Essex e alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, invitato da La Comune di Ferrara, ha presentato il suo libro, Né verticale né orizzontale (Alegre), offrendo l’occasione di riflettere sul presente e sul futuro dell’organizzazione politica. In dialogo con Wu Ming 1, Marcella Ravaglia attivista LCF e lo storico del CNR Michele Nani, Nunes ha esplorato le tensioni tra tradizione e innovazione all’interno dei movimenti e delle organizzazioni politiche contemporanee, proponendo una visione inedita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il libro del filosofo Nunes