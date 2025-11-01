Il killer della strage dei fornai fugge dalla casa lavoro | è caccia all' uomo

Caccia all'uomo in Emilia. Elia Del Grande si è allontanato dalla casa-lavoro di Castel Franco Emilia (Modena), facendo perdere le proprie tracce. Lo riporta Qn - il Resto del Carlino. Oggi 49enne, l'uomo venne condannato prima all'ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni, per aver ucciso padre, madre e fratello nella ''strage dei fornai'' del 7 gennaio 1998 a Cadrezzate (Varese), quando aveva 22 anni. Del Grande è uscito dal carcere dopo averne scontati 25. Era stato collocato nella casa-lavoro in provincia di Modena, dove sarebbe dovuto rimanere per sei mesi fino a nuova valutazione, perché ritenuto socialmente pericoloso dai giudici di Sorveglianza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

