Il grande viaggio L’Arno tra parole suono e memoria

Una serata tra parole e musica, dedicata al racconto dell’acqua dell’Arno e legata al progetto "Atlante delle Rive" ideato da Marco Paolini per raccontare i corsi d’acqua d’Italia. Oggi alle allo Spazio Mumu va in scena un evento suddiviso in due parti: la prima alle 18.30, con la presentazione del libro "Maldifiume" (Ediciclo editore) di Simona Baldanzi, con l’autrice intervistata dallo scrittore Matteo Pelliti. Il dialogo si alternerà a momenti di lettura ad alta voce del testo a cura degli attori di VivaVoce. "Maldifiume" è un viaggio profondo e poetico lungo il fiume Arno, non solo per esplorarne il percorso geografico dal Monte Falterona a Pisa, ma anche per raccontare la sua storia nascosta fatta di operai, artigiani e pescatori, che svela un legame indissolubile tra le comunità, i loro diritti calpestati e la storia industriale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande viaggio. L’Arno tra parole suono e memoria

