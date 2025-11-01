Il grande spreco | come un miliardo di euro speso per il bradisismo non ha reso nessuno più sicuro
Nato come un intervento d’urgenza, si è trasformato in un commissariamento durato quasi quarant’anni che ha tradito il suo obiettivo originario: stiamo parlando del primo grande intervento per affrontare il problema bradisismo nell'area flegrea. Il “Programma ex lege 8871984” fu varato dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
