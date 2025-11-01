Il Governo spinge sulla carne | 300 milioni agli allevamenti bovini con il ddl Coltiva Italia
In Europa si discute sempre di più di cambiare rotta al sistema di sostentamento proteico, ma dal disegno di legge Coltiva Italia spuntano 300 milioni di euro per incrementare la produzione di carne bovina. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
