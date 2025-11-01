il governo assume cacciatori per uccidere gli orsi gli animalisti sul piede di guerra

Una vicenda destinata a far scalpore e che ha già scatenato reazioni: il governo ha deciso di assumere dei cacciatori professionisti per uccidere gli orsi. “Situazione fuori controllo” Una decisione che ha scatenato la rabbia e le proteste del mondo animalista e di numerose persone. Per la prima volta un governo decide di rivolgersi a dei cacciatori per abbattere una specie animale, considerata a tutti gli effetti pericolosa e responsabile della morte di numerose persone. “Mai un intero Paese si era spinto a tanto”, ha sentenziato un utente sui social, evidenziando l’eccezionalità dell’evento. Il Governo assume cacciatori per uccidere gli orsi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

