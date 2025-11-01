Il giornalista Pino Maniaci dal consigliere di Partinico Gaspare Anzelmo | Mani sputi e insulti Ha perso la testa Il video
Il giornalista siciliano Pino Maniaci è stato aggredito dal consigliere comunale di Partinico, Gaspare Anzelmo, del Pd, mentre stava girando un servizio per Telejato. L’episodio è stato ripreso e pubblicato sulle pagine social di Telejato. “Il consigliere ha perso il lume della ragione si legge a commento del video – e ha aggredito con le mani, con sputi e insulti Pino Maniaci, reo di non si può essere consiglieri e nello stesso tempo avere probabili interessi con il Comune”. Il Partito democratico locale ha diffuso una nota in cui condanna e prende le distanze dal gesto di Anzelmo video InstagramTelejato L'articolo Il giornalista Pino Maniaci dal consigliere di Partinico Gaspare Anzelmo: “Mani, sputi e insulti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
