Il Gattamelata e il suo destriero riposano all' ex museo civico | i prossimi step
Sono state indubbiamente due giornate di portata storica quelle di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 2025. A 85 anni dall’ultima “discesa”, nel 1940, il Gruppo Bronzeo è stato spostato dal suo basamento e dal 9 ottobre è ricoverato al piano terra dell’Ex Museo Civico “Boito” dove verrà sottoposto a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
