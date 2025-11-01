Il futuro di Girmay e Barré in bilico dopo la fusione tra Intermarché e Lotto

Roma, 1 novembre 2025 - Da pezzo pregiato della squadra originale a esubero di quella che nascerà nel 2026: dalla fusione della 'sua' Intermarché-Wanty e della Lotto rischia di uscirne con le ossa rotte Biniam Girmay. Le dichiarazioni di Girmay e le prospettive della vicenda. L'eritreo, intercettato dai microfoni di Cycling News, ha parlato chiaramente di una questione che lo coinvolge in prima persona, insieme all'alto nome grosso di Louis Barré. "Ovviamente non è il momento giusto per parlare, perché non siamo noi a decidere personalmente. Naturalmente la fusione è già in atto e domani annunceranno i nomi di coloro che rimarranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

