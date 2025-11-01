Il Frosinone passa allo stadio dei Marmi | seconda sconfitta consecutiva per gli apuani

Carrara, 1 novembre 2025 – Seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese che cade anche in casa. Partita stranissima con tre rigori decretati contro i marmiferi di cui due tolti dal var. Locali che vanno sotto a fine primo tempo e non riescono a recuperare neppure giocando la mezzora finale in superiorità numerica. Calabro ne cambia tre rispetto a Cesena e lancia Arena dal primo minuto nell’inedito ruolo di mezzala di spinta. Alvini, invece, da fiducia allo stesso undici stravincente con l’Entella. La Carrarese si rende subito pericolosa con un diagonale a lato di Finotto su imbeccata di Schiavi (3’) ma è il Frosinone a fare la partita pur senza riuscire a farsi vivo dalle parti di Bleve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Frosinone passa allo stadio dei Marmi: seconda sconfitta consecutiva per gli apuani

