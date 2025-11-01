Il Forlì gioca all' ora di pranzo nella tana di un Livorno in crisi Miramari | Giocheremo entrambe per vincere
Superata la delusione dall'esclusione dalla Coppa Italia, il Forlì volta pagina e domenica all'ora di pranzo (12:30) farà visita ad un Livorno in piena crisi reduce dalla sconfitta in casa del Perugia. I biancorossi al contrario arrivano a questo incontro dopo il pari interno ottenuto col Pineto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
