Il fiuto di Sherlock Holmes | torna in Rai il segugio di Miyazaki e dei fratelli Pagot

Sta per tornare su RayPlay una serie anime culto degli anni '80: le avventure di un carismatico Sherlock Holmes in versione canina creato dal genio di Hayao Miyazaki e da Marco e Gina Pagot. Uno storico e atteso recupero, presentato a Lucca Comics & Games. Nella storia dei prodotti televisivi capita a volte di trovarsi di fronte a coincidenze uniche, accostamenti all'apparenza impossibili e con risultati incredibili. Quanto vi stupirebbe, ad esempio, scoprire che all'inizio degli anni Ottanta il grande Hayao Miyazaki collaborò con la Rai e con i fratelli Marco e Gina (Gi, in arte) Pagot, eredi della grande tradizione dell'animazione Italiana del decennio precedente, per portare in contemporanea sugli schermi giapponesi e della nostra Rai una trasposizione del più famoso detective della letteratura, il brillante Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle? Ah, e che in questo caso Holmes è un cane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il fiuto di Sherlock Holmes: torna in Rai il segugio di Miyazaki e dei fratelli Pagot

