Il film horror più atteso dell’anno è finalmente disponibile in streaming

Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, è pronta a conquistare nuovamente il periodo più spaventosa dell’anno. Questa volta, in occasione del suo 10^ anniversario, terrà compagnia a tutti gli amanti del genere con l’horror più atteso e discusso dell’anno: GOOD BOY è infatti disponibile da ieri, 31 ottobre, su SKY Primafila, Prime Video, Google TV, Apple TV, YouTube, TIMVISION, Rakuten TV, Mediaset Infinity e CHILI. Acclamato al SXSW Film & TV Festival, dove è diventato un vero e proprio caso cinematografico, GOOD BOY ha ottenuto un eccezionale 95% su Rotten Tomatoes e si è imposto come uno dei film di genere più sorprendenti e originali dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

