Il film horror più atteso dell'anno è finalmente disponibile in streaming

Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, è pronta a conquistare nuovamente il periodo più spaventosa dellanno. Questa volta, in occasione del suo 10^ anniversario, terrà compagnia a tutti gli amanti del genere con l’horror più atteso e discusso dell’anno:  GOOD BOY   è infatti disponibile da ieri, 31 ottobre, su SKY Primafila,  Prime Video,  Google TV,  Apple TV,  YouTube,  TIMVISION,  Rakuten TV,  Mediaset Infinity  e  CHILI.   Acclamato al SXSW Film & TV Festival, dove è diventato un vero e proprio caso cinematografico,  GOOD BOY  ha ottenuto un eccezionale  95% su Rotten Tomatoes e si è imposto come  uno dei film di genere più sorprendenti e originali dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

