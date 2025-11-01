Il figlio di Rabin | A Netanyahu interessa solo la sua sopravvivenza È un sostenitore di Hamas

Nel giorno del trentennale dell’assassinio di Yitzhak Rabin a Tel Aviv, per mano di un estremista sionista, il figlio Yuval attacca Benjamin Netanyahu. “A lui interessa solo la sua sopravvivenza”. In un’intervista rilasciata a Channel 12, riflette sulla strategia politica del primo ministro di Israele: “È un sostenitore di Hamas non è più un segreto, quella era la strategia. Ma ora chiedo: qual è il ruolo dello Stato, del governo? Netanyahu qual è il tuo ruolo in questa faccenda? Dichiarazioni vuote e vuote. Quante volte hai promesso di sradicare Hamas? Perché non l’hai sradicato? Nel 2009 ha detto: chi si prenderà cura di Hamas? Israele è gestito come un bordello “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

