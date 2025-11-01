Il Fasano ospita i lucani del Francavilla Ufficiale l’arrivo del terzino sinistro Langella
FASANO - Per la 10^ giornata della Serie D-Girone H torna al “Vito Curlo” l’US Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica, 2 novembre, affronterà il Francavilla. I lucani, nei quali milita l’ex Cristian Gentile e prossimi avversari dei biancazzurri anche in Coppa il prossimo 19 novembre. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Telesveva. . +++LA SUPER DOMENICA DI CALCIO: ANDRIA OSPITA NARDÒ, BARLETTA AL "PUTTILLI" CONTRO LA PAGANESE, FASANO, MARTINA, HERACLEA E DONIA VOGLIONO ALLUNGARE IL MOMENTO POSITIVO – SERIE B: BARI OSPITA IL M - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, la Junior Fasano ospita il Metelli Cologne per tornare alla vittoria - X Vai su X
Il Fasano ospita il Francavilla in Sinni dell’ex Iannini - 00 farà visita al “Vito Curlo” l’FC Francavilla, squadra allenata da Gaetano Iannini, proprio lo ... Si legge su osservatoriooggi.it
Francavilla-Nola 1-1: Izzillo-gol e secondo risultato utile consecutivo - Secondo risultato utile consecutivo per il Nola, che – dopo il poker rifilato all’Acerrana – torna con un punto dalla trasferta lucana contro il Francavilla. Secondo msn.com