Il Fasano ospita i lucani del Francavilla Ufficiale l’arrivo del terzino sinistro Langella

Today.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Per la 10^ giornata della Serie D-Girone H torna al “Vito Curlo” l’US Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica, 2 novembre, affronterà il Francavilla. I lucani, nei quali milita l’ex Cristian Gentile e prossimi avversari dei biancazzurri anche in Coppa il prossimo 19 novembre. 🔗 Leggi su Today.it

