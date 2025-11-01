Il fallimento del Centro Convenienza due rinvii a giudizio e un' assoluzione
Due rinvii a giudizio e un'assoluzione. Si è conclusa così l'udienza preliminare celebrata ieri sul fallimento milionario del Centro Convenienza. Tre gli imprenditori indagati con l'accusa di bancarotta fraudolenta per un importo che supera i 4 milioni. Due di loro andranno a processo dopo la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
