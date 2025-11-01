Pesaro, 1 novembre 2025 – Da oggi la cattedrale riapre al culto. E chi vi entrà potrà anche vedere le nuove finestre, per circa 40 metri quadrati, che mostreranno una parte dei mosaici che fino ad oggi sono rimasti nascosti. L’arcivescovo non ha voluto attendere, per riaprire la chiesa ai fedeli, la cerimonia di inaugurazione ufficiale che è stata messa in calendario per il 5 novembre (mercoledì prossimo) alle 17. In totale sono ora circa 100 i metri quadrati che hanno sopra la pavimentazione di cristallo. Comunque un lembo importante dei 1600 metri, e cioè l’estensione totale del litostroto, una parte del quale si estende anche sotto il sagrato dove nei secoli poi sono state ricavate le tombe dei prelati che si alternavano alla guida del Duomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Duomo riapre ai fedeli: c’è la sorpresa dei mosaici