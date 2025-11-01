Il dramma della giovane Ilenia morta a soli 29 anni | Un angelo volato in cielo

Bresciatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Milzano si stringe attorno alla famiglia di Ilenia Geroldi, spentasi all'età di 29 anni, ricordandola come una giovane dall'animo gentile e amata da tutti. La notizia della sua morte ha lasciato un profondo senso di vuoto tra familiari, amici e conoscenti, colpiti dalla prematura. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

