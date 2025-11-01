Il dramma della giovane Ilenia morta a soli 29 anni | Un angelo volato in cielo
La comunità di Milzano si stringe attorno alla famiglia di Ilenia Geroldi, spentasi all'età di 29 anni, ricordandola come una giovane dall'animo gentile e amata da tutti. La notizia della sua morte ha lasciato un profondo senso di vuoto tra familiari, amici e conoscenti, colpiti dalla prematura. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
IL DRAMMA DI EVAN DELOGU - Il cordoglio di Bellaria, il sindaco Giorgetti: "La notizia di un ragazzo di 18 anni, così giovane, morto in un impatto con la moto ha lasciato tutta la comunità sgomenta" - facebook.com Vai su Facebook
Dramma a Campobasso, auto urta muretto e si ribalta: muore 25enne, era incinta all’ottavo mese - Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Riporta fanpage.it