Il Dipe aveva previsto la bocciatura del Ponte alla Corte dei Conti La sottovalutazione e l' imbuto Mit

Ilfoglio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei conti lo boccia, ma Salvini abbozza. Perché? Il Salvini rimandato sul Ponte è un Salvini misurato. Le ragioni sono due. La prima: per la Lega i rilievi della Corte dei. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il dipe aveva previsto la bocciatura del ponte alla corte dei conti la sottovalutazione e l imbuto mit

© Ilfoglio.it - Il Dipe aveva previsto la bocciatura del Ponte alla Corte dei Conti. La sottovalutazione e l'imbuto Mit

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Dipe aveva previsto la bocciatura del Ponte alla Corte dei Conti. La sottovalutazione e l'imbuto Mit - Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica aveva allertato il ministero dell'Economia e quello dei ... Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Dipe Aveva Previsto Bocciatura