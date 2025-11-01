Il Día de los Muertos travolge la Campania | magia messicana e nuove date all’Umoya

Dopo il successo delle prime giornate, l’evento più colorato dell’autunno torna all’Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno con nuovi appuntamenti venerdì 31 ottobre e sabato 1, domanica 2, sabato 8 e domanica 9 novembre. Dopo il grande successo delle prime date, il “Día de los Muertos” torna all’Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno – per un nuovo ciclo di appuntamenti che trasformeranno la Campania in un piccolo Messico. Le repliche dell’8 e 9 novembre, precedute dagli eventi del 31 ottobre e dell’1-2 novembre, promettono di rinnovare la magia di un festival che ha conquistato migliaia di visitatori, tra famiglie, curiosi e appassionati di cultura latinoamericana. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Il “Día de los Muertos” travolge la Campania: magia messicana e nuove date all’Umoya

