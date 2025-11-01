Sedicimila chilometri percorsi in quattro anni e oltre tremila autori e librai coinvolti. Sono i numeri di Libri in Vespa, l’iniziativa con cui Fabio Mendolicchio, cuoco da 35 anni, editore da 15 e “apostolo“ della lettura, porta il piacere delle pagine in giro per l’Italia. "Dato il continuo diminuire della lettura in Italia, secondo stime e statistiche del settore – spiega Mendolicchio –, il progetto è pensato per raggiungere possibili nuovi lettori e coltivarne l’attenzione attraverso il rapporto diretto tra le persone in presenza. Non so se possa essere un motociclista, libraio, editore lo stimolo a incuriosire e lasciarsi trasportare dentro le storie custodite nei libri, ma faccio un tentativo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cuoco in giro per l’Italia: "Con Libri in Vespa ricerco nuovi lettori"