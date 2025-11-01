Il costume di Halloween di Heidi Klum 2025 | serpenti in movimento e lingua biforcuta FOTO e VIDEO

La regina di Halloween ha colpito ancora. La notte del 31 ottobre, poco prima di mezzanotte, Heidi Klum ha rivelato il suo spettacolare costume di Halloween 2025, presentandosi alla sua leggendaria festa annuale, a New York, travestita da Medusa, uno dei personaggi più celebri della mitologia greca, caratterizzato da una chioma di serpenti e il terrificante potere di pietrificare chiunque la guardasse negli occhi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) Il costume di quest’anno era un trionfo di dettagli elaborati: un copricapo con serpenti in movimento, lenti a contatto verdi con pupille da rettile, zanne appuntite e una lingua biforcuta, abbinato a una tuta che riproduceva il corpo di un serpente completo di lunga coda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Il costume di Halloween di Heidi Klum 2025: serpenti in movimento e lingua biforcuta (FOTO e VIDEO)

