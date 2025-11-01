il corpo di un 19enne trovato in strada a rapallo il suo scooter incastrato nel guard rail

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto questa mattina all’alba in via Castellini a Rapallo in località San Quirico. Il corpo del ragazzo è stato visto a terra da un automobilista che ha dato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. A poca distanza dal corpo uno scooter incastrato nel guard rail. L’ipotesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

