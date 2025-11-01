Il cordoglio di Mattarella | Profondamente rattristato
La morte dell'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati a Torre del Greco ha sconvolto il Paese. L'agente questa notte era in servizio su una volante quando, per cause ancora da accertare, un suv avrebbe invaso la corsia dove viaggiava con il collega scaraventando l'auto di servizio in un canalone. Per Scarpati non c'è stato nulla da fare, l'impatto violentissimo l'ha ucciso sul colpo, mentre il collega, Ciro Cozzolino, nonostante le gravissime ferite riportate, non è più in pericolo di vita. " Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tragedia a Castel D’Azzano: tre Carabinieri morti in un'esplosione. Lutto nazionale e indagini in corso Castel D’Azzano, tragedia nel Veronese: tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare. Lutto regionale e messaggi di cordoglio da Mattarella, Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Poliziotto morto a Torre del Greco, Mattarella ai familiari di Aniello Scarpati: «Sono profondamente rattristato» - All'agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione». Si legge su ilmattino.it
Agente morto a Napoli, cordoglio Colle - Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte dell'agente di Polizia morto in servizio nel Napoletano, vittima di un incidente. Scrive rainews.it
Carabinieri morti nel Veronese, Mattarella abbraccia i familiari a funerali di stato a Padova - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Stato del Sottotenente Marco Piffari, del Maresciallo Valerio Daprà e dell' ... Da ilgiornale.it