Il cordoglio di Mattarella | Profondamente rattristato

La morte dell'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati a Torre del Greco ha sconvolto il Paese. L'agente questa notte era in servizio su una volante quando, per cause ancora da accertare, un suv avrebbe invaso la corsia dove viaggiava con il collega scaraventando l'auto di servizio in un canalone. Per Scarpati non c'è stato nulla da fare, l'impatto violentissimo l'ha ucciso sul colpo, mentre il collega, Ciro Cozzolino, nonostante le gravissime ferite riportate, non è più in pericolo di vita. " Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio.

