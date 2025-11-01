Profonda preoccupazione: è quella che il comune di Campi esprime in merito alla notizia della chiusura dell’ipermercato Panorama all’interno del centro commerciale I Gigli e prevista per il prossimo 31 dicembre, con tutte le conseguenze che tale decisione comporterà per i 45 lavoratori coinvolti. "Siamo vicini alle persone che si trovano oggi ad affrontare una situazione difficile e inaspettata - dicono l’assessora al lavoro Carla Bonora e l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini (nella foto) -, il comune è al loro fianco e farà tutto il possibile per sostenere i dipendenti, promuovendo un confronto costruttivo con la proprietà e con le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni concrete per la tutela dell’occupazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune solidale con i lavoratori di Panorama