Il Comune solidale con i lavoratori di Panorama
Profonda preoccupazione: è quella che il comune di Campi esprime in merito alla notizia della chiusura dell’ipermercato Panorama all’interno del centro commerciale I Gigli e prevista per il prossimo 31 dicembre, con tutte le conseguenze che tale decisione comporterà per i 45 lavoratori coinvolti. "Siamo vicini alle persone che si trovano oggi ad affrontare una situazione difficile e inaspettata - dicono l’assessora al lavoro Carla Bonora e l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini (nella foto) -, il comune è al loro fianco e farà tutto il possibile per sostenere i dipendenti, promuovendo un confronto costruttivo con la proprietà e con le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni concrete per la tutela dell’occupazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
“ ” La carta solidale per acquisti di beni di prima necessità Nel Comune di Spoleto, l’INPS ha individuato 415 nuclei familiari beneficiari su un totale di 1973. : Contributo: €500 per nucleo familiare Util - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura dell’ipermercato Panorama ai Gigli, a rischio 45 lavoratori. Preoccupazione del Comune - Forte preoccupazione per la notizia della chiusura dell’ipermercato Panorama all’interno del centro commerciale I Gigli, prevista per il 31 dicembre. Scrive gonews.it