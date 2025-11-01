Il Comune non molla sul giardino San Leonardo ma JHU sigilla le vetrate
Si torna a parlare del progetto di riqualificazione del giardino San Leonardo. La questione è stata dibattuta in commissione, dopo lo stop a causa della pressione delle proteste cittadine e il ritiro da parte di Johns Hopkins University (JHU) dal “Patto di collaborazione”, che ha lasciato sul. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
