Il Como frena il Napoli al Maradona e si mangia le mani
AGI - Pareggio a reti bianche tra Napoli e Como al Maradona al termine di una partita equilibrata in cui gli ospiti hanno anche sbagliato un rigore al 26mo minuto. La massima punizione era stata decretata per l'atterramento di Morata da parte di Milinkovic-Savic ma poi lo stesso portiere ha respinto il tiro centrale dell'attaccante spagnolo dal dischetto. Gli azzurri salgono a 22 punti, provvisoriamente in testa alla classifica, mentre i lariani si portano a quota 17. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (1' st Gutierrez 6); Anguissa 6.5, Gilmour 6 (37' pt Elmas 5. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Conclusa la sesta giornata del campionato Primavera 2, non sono mancate le reti e le emozioni ? Il Pisa a valanga sulla Salernitana, frena il Como ma l'Albinoleffe non ne approfitta ? Risultati e cronache finali fhttps://shorturl.at/LHpkc - facebook.com Vai su Facebook
Il $Como di $Fabregas frena con il $Parma. Tris $Udinese al $Lecce, $Runjaic aggancia la $Juve - X Vai su X
Effetto Maradona: tutti con Conte. Assalto al Como, veleni su Spalletti - Torna il campionato (ore 18): in 50 mila allo stadio per l’anticipo di serie A. Secondo napoli.repubblica.it
Napoli-Como, Lukaku torna al Maradona: assiste al match dalla tribuna - Romelu Lukaku torna al Maradona, l'attaccante dopo il periodo in Belgio per le cure alla coscia ha fatto rientro a Napoli nei giorni scorsi. Si legge su msn.com
Napoli-Como, file all'esterno del Maradona: filtra la richiesta dei tifosi - Como che si giocherà alle ore 18: filtra anche la richiesta dei tifosi azzurri. Si legge su msn.com