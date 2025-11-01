Il Como ferma il Napoli al Maradona | 0-0
Pareggio a Napoli grazie a Milinkovic Savic che para il rigore. Il Maradona stracolmo nella decima giornata di Serie A contro il Como che pareggia contro il Napoli imbattuto in casa da 17 match ufficiali, fra vecchia e nuova stagione. Il Napoli prima dell’inizio del match ricorda l’inimitabile Diego Armando Maradona ed il grande James Senese venuto a mancare in settimana. Prima occasione interessante per gli azzurri dopo soli due minuti di gioco con Neres che mostra sin da subito le sue qualità. Il Como fa un buon possesso palla mentre gli azzurri provano a verticalizzare per lanciare Hojlund. Al 23° la palla viene lanciata a Morata che si ritrova da solo contro il portiere del Napoli che per fermarlo lo travolge. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Scopri altri approfondimenti
Giallorossi e partenopei primi a 21 punti. L’Inter travolge la Fiorentina, il Milan si ferma. Juventus ritrova la vittoria con Brambilla. Il Como sogna l’Europa. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Il Como ferma il Napoli: 0-0 al Maradona, Milinkovic para un rigore a Morata - Il Napoli non trova il terzo successo consecutivo e sbatte contro il Como: finisce 0- msn.com scrive
Napoli-Como live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie - Partita molto attesa allo stadio Maradona di Napoli, dove si affronteranno i campioni d'Italia in carica e una delle squadre più ambiziose del campionato. Segnala ilmattino.it
Effetto Maradona: tutti con Conte. Assalto al Como, veleni su Spalletti - Torna il campionato (ore 18): in 50 mila allo stadio per l’anticipo di serie A. Lo riporta napoli.repubblica.it