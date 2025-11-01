Il Como calcio si dà al venture Perché le startup diventano la nuova partita da vincere
Per l'industria del calcio trovare nuovi motori di crescita è fondamentale. E l'innovazione è una strada che convince sempre di più i club. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il bilancio al Tardini delle sfide tra Parma Calcio 1913 e Como 1907: sarà durissima, oggi loro sono fra le squadre più in forma del Campionato, ma dobbiamo cercare di essere all'altezza della storia che abbiamo alle spalle #parmacomo #GliAsprillas #Ser - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como si giocherà in Australia: il calcio italiano vola a Perth per un affare da 12 milioni https://f.mtr.cool/ehoakaoiih #milan #economymagazine - X Vai su X
Il Como calcio si dà al venture. Perché le startup diventano la nuova partita da vincere - Per l'industria del calcio trovare nuovi motori di crescita è fondamentale. Scrive wired.it
Gattuso 'Milan-Como in Australia? E' il calcio moderno' - Gennaro Gattuso non appare sorpreso né contrario a questa lunga inedita trasferta di una partita della Serie A. ansa.it scrive
Calcio: De Siervo 'Milan-Como all'estero per rafforzare Serie A' - "Il Tour de France è partito da Firenze, il Giro d'Italia parte stabilmente dall'estero. ansa.it scrive