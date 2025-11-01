Il Como blocca il Napoli al Maradona | Milinkovic para un altro rigore
Il Como blocca la capolista Napoli. Al Maradona il match tra azzurri e lariani finisce con il classico risultato 'a occhiali'. Decisivo ancora una volta Milinkovic Savic, che dopo averlo causato, para a Morata un altro rigore, il secondo in pochi giorni dopo quello neutralizzato contro il Lecce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
59’ Orban da posizione defilata prova a sorprendere Butez ma il portiere di casa blocca il pallone 60’ destro di Douvikas da fuori area, blocca Montipò #ComoVerona 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como a Perth a rischio annullamento? La Fifa può bloccare tutto #SempreMilan #ACMilan #milan - X Vai su X
Serie A, il Napoli rallenta contro il Como: al Maradona termina 0-0 - Napoli e Como si dividono un punto a testa al termine dello 0- Segnala lalaziosiamonoi.it
Il Como ferma il Napoli: 0-0 al Maradona, Milinkovic para un rigore a Morata - Il Napoli non trova il terzo successo consecutivo e sbatte contro il Como: finisce 0- Da msn.com
Napoli-Como, Lukaku torna al Maradona: assiste al match dalla tribuna - Romelu Lukaku torna al Maradona, l'attaccante dopo il periodo in Belgio per le cure alla coscia ha fatto rientro a Napoli nei giorni scorsi. Come scrive msn.com