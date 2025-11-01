Per il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 non c’è neanche il tempo di gustare il dolce sapore di un pareggio bellissimo e prestigioso contro la corazzata Bassano, che stasera alle 20,45, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, arriva un altro avversario terribile, l’ Amatori Lodi, quarta forza del campionato di A1. I lombardi mercoledì hanno avuto la meglio (2-1) del Sarzana negli ultimi tre minuti di gara, dopo essersi trovati in svantaggio al 14’ del primo tempo. Il Circolo Pattinatori, con il 2-2 di mercoledì. si è portato così al nono posto con 4 punti, in compagnia del Forte dei Marmi. La doppietta di Pablo Saavedra, che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 229 reti in 189 partite disputate in maglia biancorossa, è stata accolta con grande soddisfazione da tutto l’entourage e dallo spogliatoio, di cui l’italo-argentino, alla settima stagione in via Mercurio, è il leader. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Circolo Pattinatori aspetta in via Mercurio il temibile Amatori Lodi