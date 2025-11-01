Il cimitero ebraico riapre Prima fase dei lavori finita Era inagibile dal 2023
Il cimitero ebraico nel parco del Monte San Bartolo riapre al pubblico. Inagibile dal 2023 per motivi di sicurezza, il cimitero, oltre ad essere un importante luogo di memoria per la comunità ebraica, riveste anche un valore monumentale per la città di Pesaro. Grazie a un investimento di circa 30mila euro l’ente parco, a cui spetta la gestione e la manutenzione dei luoghi in seguito a una convenzione sottoscritta con il comune di Pesaro nel 2005, terminerà alla fine del mese il primo stralcio di interventi che ne consentirà la riapertura dal primo maggio al 30 settembre, una volta alla settimana con la presenza della guida e negli altri giorni a ingresso libero oppure con visita guidata su prenotazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
