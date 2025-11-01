Il cielo di Halloween ci regala una galassia a forma di pipistrello ed è oltre ogni immaginazione
Lo spazio è veramente meraviglioso. Cos’hanno trovato gli scienziati nel cielo durante Halloween? Un’incredibile galassia a forma di pipistrello. Più halloweeniano di così è francamente difficile. La struttura celeste si trova a circa 10.000 anni luce dalla Terra, nelle costellazioni del Compasso e della Squadra. Il suggestivo profilo del pipistrello cosmico è scolpito da nuvole vorticose di gas e polvere all’interno di una vasta nursery stellare. Queste nuvole brillano grazie agli atomi di idrogeno che vengono energizzati dall’intensa radiazione emessa dalla popolazione di giovani stelle incorporate nella struttura nebulare. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Un minaccioso lupo nero si affaccia nel cielo per la notte di Halloween - Un minaccioso lupo nero pronto a balzare sulla sua preda si affaccia nel cielo giusto in tempo per la notte di Halloween: si tratta di una nebulosa oscura, opportunamente chiamata Nebulosa del Lupo ... Scrive ansa.it