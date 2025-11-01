Il cielo di Halloween ci regala una galassia a forma di pipistrello ed è oltre ogni immaginazione

Lo spazio è veramente meraviglioso. Cos’hanno trovato gli scienziati nel cielo durante Halloween? Un’incredibile galassia a forma di pipistrello. Più halloweeniano di così è francamente difficile.  La struttura celeste si trova a circa 10.000 anni luce dalla Terra, nelle costellazioni del Compasso e della Squadra. Il suggestivo profilo del pipistrello cosmico è scolpito da nuvole vorticose di gas e polvere all’interno di una vasta nursery stellare. Queste nuvole brillano grazie agli atomi di idrogeno che vengono energizzati dall’intensa radiazione emessa dalla popolazione di giovani stelle incorporate nella struttura nebulare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

