Il Chelsea mette in fila una mossa da 79 milioni di sterline per Kenan Yildiz

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea spera di ingaggiare l’attaccante della nazionale turca Kenan Yildiz dalla Juventus. Il 20enne è molto apprezzato in tutta Europa e ha dimostrato le sue qualità con la Juventus. Il Chelsea spera di ottenere la sua firma e sta pianificando una mossa da 79 milioni di sterline per lui. Il Chelsea vuole Kenan Yildiz. Secondo Fichajes, lo vedono come un attaccante moderno capace di ricoprire più ruoli. Aggiungerà obiettivi e creatività al sito. Potrebbe condividere l’onere creativo con Cole Palmer. Il Chelsea ha fatto eccessivamente affidamento sul nazionale inglese nel terzo finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

