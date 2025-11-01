Il Cesena ci proverà anche a Bari Mignani | Non sarà una sfida facile
Cancellato lo zero alla casella vittorie al Manuzzi, il Cesena gioca domani a Bari con la medaglia al petto di squadra corsara per aver vinto sinora 5 trasferte su 6. Il Bari ha solo 9 punti, ma in casa ha vinto le ultime due gare con Padova e Mantova. Michele Mignani torna praticamente a casa, in Puglia ha provato soddisfazioni enormi e conosce benissimo il pubblico del San Nicola. "Le partite di serie B – dice l’allenatore – non sono mai scontate. Il Bari è stato costruito con logica e giocatori di altra categoria. In casa ha fatto punti e giocare in quello stadio è sempre complicato. Noi dobbiamo scendere in campo con umiltà, spirito di squadra, cercando di vincere i duelli e mostrando le nostre caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
