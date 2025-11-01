Il centro si anima | migliaia di visitatori al Mercato Europeo E il commercio sorride
Ancona, 1 novembre 2025 – Tre giorni di sapori, profumi e artigianato provenienti da tutto il mondo. E’ il Mercato europeo che venerdì mattina ha aperto i battenti tra piazza Cavour, corso Garibaldi e piazza Roma, che resta aperto ogni giorno dalle 9 a mezzanotte e che si concluderà domani notte. Un tripudio di bancarelle ma anche tavoli all’aperto, per sedersi, scoprire e gustare specialità di tutto il mondo, come lo street food argentino e brasiliano, ma anche spagnolo e francese, i formaggi di tante parti d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, e poi liquori, birre, salumi, confetture, e altri prodotti tipici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
