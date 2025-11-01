il castellare riemerso dal passato colle petroso ripartono gli scavi

Antiche civiltà sepolte del Chianti continuano a tornare alla luce. Da domani, primo novembre, al 13 dicembre riprendono le ricerche archeologiche al Castellare di Collepetroso, tra Castellina e Radda, nel territorio comunale di quest’ultimo paese. Siamo ad oltre 600 metri di quota, dove oggi c’è solo un piccolo villaggio doveva esserci, tra età romana e medioevo, un insediamento ben più consistente. Lo scavo, che si svolge su concessione della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura, sarà diretto da Luca Passalacqua, archeologo dell’Università di Siena, che coordina un team di professionisti e studenti dell’ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

