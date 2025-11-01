Il caso Merendopoli Pacciani diventa un gioco ed è polemica | Offensivo per le vittime

Firenze, 1 novembre 2025 – Pietro Pacciani nelle strade di Lucca in occasione del Comics. Non è un discutibile travestimento di un cosplayer, ma il cartonato che attira i curiosi, in questi giorni di fiera, verso il negozio temporaneo di “ Merendopoli ”, il gioco da tavolo ispirato ai protagonisti dei processi per i delitti del mostro di Firenze. Come si può intuire dal nome, si tratta di un “Monopoli“ dove invece che il Parco della Vittoria o Viale dei Giardini, ci sono i nomi delle località dove il mostro ha ucciso. L’idea di baloccarsi sulla storia criminale più tragica d’Italia ha già suscitato abbondanti polemiche sin dal suo lancio, avvenuto ormai mesi fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

