Il caso Europee Prodi boccia i retroscena | Autentico sconcerto

"Autentico sconcerto". Lo dichiara Romano Prodi in merito al clamoroso retroscena del Foglio di ieri, che l’avrebbe voluto boicottato nelle liste dem alle Europee 2024 a opera della leadership del Nazareno. Che per bocca della segretaria Elly Schelin definisce la ricostruzione giornalistica "destituita di ogni fondamento". Giudizio ribadito dal presidente di minoranza del Pd e campione di preferenze nella circoscrizione Nord-Est Stefano Bonaccini, che si dichiara "profondamente amareggiato" dal sospetto di aver boicottato la candidatura del professore. La ricostruzione firmata da Carmelo Caruso sul Foglio risulta in effetti alquanto paradossale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso Europee. Prodi boccia i retroscena: "Autentico sconcerto"

Approfondisci con queste news

Il caso in tribunale: l’immobile si trova a Correzzola, 500 euro al mese previsti dal contratto. Il proprietario, marito e padre di tre figli: «Sembrava una persona affidabile. Ora spero la giustizia faccia il suo corso, a nulla è servito tentare una mediazione» - facebook.com Vai su Facebook

Il caso Europee. Prodi boccia i retroscena: "Autentico sconcerto" - Lo dichiara Romano Prodi in merito al clamoroso retroscena del Foglio di ieri, che l’avrebbe voluto boicottato nelle liste dem alle Europee 2024 a opera della leadership del Naz ... Secondo msn.com

Caso Sangiuliano, Procura chiede il processo per Maria Rosaria Boccia: di cosa è accusata - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, imprenditrice che è indagata a seguito di una denuncia dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. fanpage.it scrive

Caso Sangiuliano, chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia - I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Scrive tg24.sky.it