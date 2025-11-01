Il caso dei cori fascisti domani nuovo presidio a Parma

Nuovo presidio in programma domani alle 10.30 davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace. La manifestazione segue il presidio di protesta indetto ieri dal collettivo Azione Antifascista nei pressi della sede di Fratelli d’Italia a Parma, dove la sera del 28 ottobre (anniversario. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

