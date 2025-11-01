Un po’ a sorpresa, Good Boy è uscito il 31 ottobre 2025 su numerose piattaforme streaming e si prepara a spaventare il suo pubblico proprio nel weekend di Halloween. Tuttavia, considerato che si tratta di un horror – nello specifico una storia di fantasmi – e considerato anche che il protagonista principale è un cane, molti si sono chiesti se nel film il cane muore. E possiamo assicurarvi che non muore sullo schermo e non è stato maltrattato sul set, anche perché è il cane di Ben Leonberg, il regista del film. Tuttavia, va sottolineato che nella finzione, il cane è protagonista di scene drammatiche che potrebbero risultare emotivamente difficili da vedere, per qualcuno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il cane muore in Good Boy? La risposta che tutti stanno cercando prima di vedere il film