Travolto dal cancello che avrebbe dovuto proteggere l'area: così è morto Carmine G., 55 anni, vigilante di Benevento, schiacciato nella notte all'ingresso della stazione ferroviaria dismessa di Tufara Valle, nel comune di Apollosa, trasformata da tempo in cantiere ferroviario per i lavori di rifacimento della linea. Il pesante varco in ferro, chiuso e incanalato nei binari di scorrimento, sarebbe improvvisamente uscito dalla guida laterale precipitando sul corpo dell'uomo mentre stava effettuando un giro di controllo. A lanciare l'allarme è stato un collega, che lo ha trovato già privo di vita sotto la struttura metallica di diverse centinaia di chili.

Il cancello cede e lo travolge: Carmine muore così. Tragedia sul lavoro