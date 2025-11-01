Il cancello cede e lo travolge | Carmine muore così Tragedia sul lavoro
Travolto dal cancello che avrebbe dovuto proteggere l’area: così è morto Carmine G., 55 anni, vigilante di Benevento, schiacciato nella notte all’ingresso della stazione ferroviaria dismessa di Tufara Valle, nel comune di Apollosa, trasformata da tempo in cantiere ferroviario per i lavori di rifacimento della linea. Il pesante varco in ferro, chiuso e incanalato nei binari di scorrimento, sarebbe improvvisamente uscito dalla guida laterale precipitando sul corpo dell’uomo mentre stava effettuando un giro di controllo. A lanciare l’allarme è stato un collega, che lo ha trovato già privo di vita sotto la struttura metallica di diverse centinaia di chili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuova sede del Consorzio di Bonifica Toscana Nord a Massa. Officina centralizzata. Realizzazione e installazione in economia del nuovo cancello di accesso. #lavori #curadelterritorio #sicurezzaidraulica - facebook.com Vai su Facebook