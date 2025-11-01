Il Cairo inaugurato Grande Museo Egizio | attirerà 5 milioni di visitatori l' anno

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato oggi (sabato) al Cairo, dopo decenni di attesa e innumerevoli ritardi, il Grand Egyptian Museum (Gem), il più grande museo al mondo dedicato all’antico Egitto. Il museo, che attirerà fino a 5 milioni di visitatori l’anno, è uno dei punti centrali della strategia del governo per rilanciare il settore turistico, una fonte fondamentale di valuta estera per un Paese in difficoltà economiche. Situato accanto alle celebri Piramidi di Giza, l’imponente struttura dal costo di un miliardo di dollari è destinata a diventare il più grande museo del mondo dedicato a una singola civiltà, con oltre 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

il cairo inaugurato grande museo egizio attirer224 5 milioni di visitatori l anno

© Lapresse.it - Il Cairo, inaugurato Grande Museo Egizio: attirerà 5 milioni di visitatori l'anno

Approfondisci con queste news

Inaugurato il più grande museo egizio del mondo, parata di leader alla cerimonia - Supera per estensione il Louvre con i suoi 500 mila metri quadrati (ANSA) ... ansa.it scrive

Inaugura oggi al Cairo il Gran Museo Egizio: è il più grande al mondo. Così al Sisi prova a rilanciare turismo ed economia - Il Gran Museo Egizio supera di un terzo la superficie del Louvre di Parigi, rubandogli il primato. Secondo msn.com

cairo inaugurato grande museoInaugurato al Cairo in nuovo Museo Egizio - Sono arrivate 79 delegazioni all’inaugurazione del Gem, il Grande Museo Egizio, atteso da oltre due decenni e costato 1,2 miliardi di ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cairo Inaugurato Grande Museo