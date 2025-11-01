Il Cairo inaugurato Grande Museo Egizio | attirerà 5 milioni di visitatori l' anno
Inaugurato oggi (sabato) al Cairo, dopo decenni di attesa e innumerevoli ritardi, il Grand Egyptian Museum (Gem), il più grande museo al mondo dedicato all’antico Egitto. Il museo, che attirerà fino a 5 milioni di visitatori l’anno, è uno dei punti centrali della strategia del governo per rilanciare il settore turistico, una fonte fondamentale di valuta estera per un Paese in difficoltà economiche. Situato accanto alle celebri Piramidi di Giza, l’imponente struttura dal costo di un miliardo di dollari è destinata a diventare il più grande museo del mondo dedicato a una singola civiltà, con oltre 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it
