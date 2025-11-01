«Una maratona si corre 30 chilometri con le gambe, 10 con la testa, 2 con il cuore e 195 metri con le lacrime agli occhi» scrive Il Domani. Vero, ma oggi incompleto: per correre una maratona serve anche un portafoglio pieno. Soprattutto se si punta a una delle World Marathon Majors, le sette regine del calendario mondiale – New York, Boston, Londra, Berlino, Tokyo, Chicago e, da quest’anno, Sydney. Correre, un tempo, era l’emblema della libertà. Oggi è anche un mercato: pettorali che finiscono in poche ore, estrazioni a sorte e tour operator che propongono pacchetti da migliaia di dollari. Il numero crescente di appassionati ha alimentato un business parallelo che non si ferma più, tra iscrizioni, viaggi e prodotti tecnologici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il business della maratona, per correrle ci vuole il portafogli: domenica c’è quella di New York (Il Domani)