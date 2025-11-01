Il brindisino Antonio Giaimis nuovo rappresentante regionale dell' Apamri
Il consiglio direttivo dell’Apamri (Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica Italiana) ha formalizzato la nomina del nuovo delegato di rappresentanza regionale per la Regione Puglia.La carica è stata affidata Antonio Giaimis, luogotenente in quiescenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
