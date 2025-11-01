Il bel gesto a favore del reparto di dermatologia | donate tre nuove ' lampade di Wood'

L’Unità Operativa di Dermatologia di Ravenna si dota di tre nuove lampade di Wood, una per ognuno dei tre presidi ospedalieri di ambito – Ravenna, Lugo e Faenza - donate da Elisabetta Di Giovanni. Le lampade di Wood sono strumenti medici che emettono specifiche radiazioni ultraviolette che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

